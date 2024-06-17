TOGÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde 2014 yılında "böcek müzesi" oluşturuldu.

Bitki Koruma Bölümünde görev yapan akademisyenler ve emekli öğretim üyeleri tarafından ülkenin değişik yerlerinden getirilen türlerle müzede binin üzerinde böcek sergilenmeye başladı.

Öğrencilerin de katkıda bulunduğu müzede örnekler, uygun şartlarda muhafaza ediliyor.

Müzede kiraz sineği, kanadı noktalı sirke sineği, patates böceği, domates güvesi gibi zararlı türlerin yanı sıra kültür bitkilerinde zarara neden tarla faresi örnekleri ile yılan ve kaplumbağa da sergileniyor.

- Başka illerden getirilen örneklerle müze tür bakımından zenginleşti

Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turgut Atay, AA muhabirine, müzede yurt içinden toplanan böceklerin sergilendiğini söyledi.

Böcekleri müze materyali haline dönüştürerek uygun şartlarda muhafazasını sağladıklarını belirten Atay, "Hocalarımızın ve öğrencilerimizin katkılarıyla müzemiz her geçen gün zenginleşiyor. Tür sayımız ilerleyen günlerde daha da çok artacaktır. Müzemizde binden fazla böcek türü var. Örneklerimizi teşhis ettikçe tür sayımız artacak." dedi.

Müzelerinde Sivas, Amasya, Kayseri, ÇORUM gibi çevre illerden de çok sayıda örnek bulunduğuna işaret eden Atay, yürütülen projeler ve lisansüstü eğitim gören öğrencilerin katkılarıyla Bolu, Bartın, Kastamonu, Mersin, Manisa ve Kahramanmaraş gibi ülkenin dört bir yanından getirilenlerle müzelerinin zenginleştiğini vurguladı.

Müzenin hobi değil, bilim amaçlı oluşturulduğuna dikkati çeken Atay, şunları kaydetti:

"Müzemizi öğrencilerimizin yetişmesi için kullanıyoruz. Hocalarımız bilimsel amaçlı kullanıyor, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin yetişmesi amacıyla kullanıyoruz. İlimizden ve civar illerimizden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardan müzemize gezi talepleri var. Bu okullardaki öğrencilerimiz müzemizi ziyaret ederek böcekler hakkında bilgileniyor, böcekleri daha iyi tanıyorlar. Böcek müzemizi çok önemsiyoruz. Çalışmalarımızda olmazsa olmaz olan böcekler, insan hayatı ve doğal denge için vazgeçilmez bir unsur. Onun için böceklerimizi daha iyi tanıyacağız ve tanıtacağız."

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da böcek müzesinin çevre illerden de ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri tarafından yoğun şekilde ziyaret edildiğini dile getirerek, müzede 60 yıllık böcek türlerinin de bulunduğunu kaydetti.

Editör: AA AJANS