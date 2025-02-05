Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan ÜNİLİG Bocce Şampiyonası 30 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Mersin’de yapıldı. 29 Üniversiteden 127 sporcunun ter döktüğü müsabakalarda Çorum’u Hitit Üniversitesi öğrencileri temsil etti. Bu yıl ilk kez düzenlenen şampiyonada Doç. Dr. Emrah Yılmaz ve Araştırma Görevlisi Mert Ayrancı idaresindeki Hitit Üniversite takımında Emre Doktur, bocce raffa kategorisinde, Hasan Dündar ise Bocce Petank kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

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