Haftanın üç günü olan Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri diyaliz merkezinde haftalık 12 saat diyalize giren Hüseyin Topçu,, yetkililerden bir an önce böbrek nakli bulunması gerektiğini söyledi. Ankara İbn-i Sina Hastanesi'nde de böbrek nakli için kayıtlı olduğunu ifade eden Topçu, zorda olsa diyalize mecburen katlanmak zorunda kaldığını söyleyerek maddi yardım talebinde de bulundu.

Diyaliz için eksra olarak ilaç kullanmak zorunda kaldığını ifade eden Topçu, yüzdelerinin arttığını ödemekte sorun yaşadığını da sözlerine ekledi.

Diyaliz masraflarını devletin karşıladığını belirten Topcu, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 78. Sk No 1 huzur Apt da dayısının evinde kalıyor. 05415373932 telefon hattının sürekli açık olduğunu öne süren Topçu, bu zorlu süreçten güçlenerek çıkmak istediğini söyledi.

Editör: HABER MERKEZİ