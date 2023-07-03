Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı bugün yaptığı açıklama ile 1 yıl içerisinde ASKF'nin büyüme oranına dikkat çekti. 16 Temmuz 2022'de gerçekleşen genel kurul sonrası özverili bir şekilde çalıştıklarını belirten Arıcı, "Görevi devraldığımızda ASKF'de lisanslı sporcu sayısı 1586 idi. Yaptığımız önemli çalışmalar ve faaliyetler sonrası bu sayı şuan itibariyle 2347'ye çıktı. Yüzde 48'lik bir büyüme oranına sahip olduk. Bu bizim ciddi ve çok çalışmamızdan kaynaklı bir durum. Herkesi kucaklayan bir yönetim şeklimiz var. Ben ve yönetim kurulu üyelerimiz ASKF'ye hem kulüp, hem de sporcu kazandırmak için 1 yıllık süreçte çok çalıştık. Bunun da meyvesini almış durumdayız. Biz ASKF olarak çok büyük bir aileyiz. Daha da büyümek için vargücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.