Milletvekili Mehmet Tahtasız, beraberinde İl Başkanı Ümit Er, parti yöneticileri ve Millet İttifakı temsilcileri ile birlikte İskilip İlçesini ziyaret etti.

14 Mayıs seçimlerinde kendilerine destek veren tüm seçmenlere teşekkür eden Tahtasız, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını, 28 Mayıs Pazar günü tekrar sandık başına gidileceğini, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve seçilmesinin büyük bir önem arz ettiğini anlatarak, “vatanını seven ayağa kalksın, vatanını seven sandık başına gitsin” diye konuştu.

İl Başkanı Ümit Er de, 28 Mayıs seçimlerinin tek adam rejiminin devam etmesi ya da refah ve huzur dolu, üretimin şahlandığı, istihdamın arttığı, ekonomik iyileştirmelerin yapılacağı bir ülkenin tercih edileceği çok önemli bir seçim olduğunu anlatarak, seçmenlerin mutlak suretle sandık başına gitmesini istedi.

CHP heyeti, esnafı ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu için destek istedi.

CHP heyeti, İskilip İlçe Başkanlığını da ziyaret ederek değerlendirme toplantısı yaptı.

Milletvekili Tahtasız, İl Başkanı Ümit Er ve beraberindekiler, ayrıca İskilip’te düzenlenen Şehit Habib Gökçe 30 Yaş Üstü Futbol Turnuvası”na katılarak gençlerle sohbet etti. Bu vesileyle şehitlerimizi bir kez daha anan Milletvekili Tahtasız, şehitlerimizin anısını yaşatan, onlara sahip çıkan herkese teşekkür etti. Tahtasız, turnuvaya katılan takımlara başarılar diledi.

İskilip ziyaretinde Milletvekili Mehmet Tahtasız ve İl Başkanı Ümit Er’e; İskilip ilçe Başkanı Yusuf Var, Kadın Kolları Başkanı Hülya Var, DEVA Partisi Merkez İlçe Başkanı Necati Burak Peker, CHP İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile bazı partililer eşlik etti.