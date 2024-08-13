Çorum Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığı” için yazılı sınav yapılacağını belirterek, “İlk kez ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav, 24 Kasım 2024 tarihinde Ankara'da yapılacak olup sınava Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ziraat mühendisi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager, orman mühendisi, orman endüstri mühendisi, bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyenleri katılabilecektir” dedi.

Sınav başvurularının 9-15 Ekim tarihleri arasında yapılacağını ve sınavın geç başvuru tarihinin ise 23 Ekim 2024 olarak belirlendiğini kaydeden Göktekin, başvuruların elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılabileceğini bildirdi,

İl Müdürü Göktekin, ilgili yönetmeliğe göre adayların bayilik ve toptancı izin belgesi verilecek kişilerde aranan şartları sağlaması gerektiğini önemle vurguladı.

Editör: Haber Merkezi