Her gün yüzlerce insanın kullandığı hastane otoparkına araçlarını park etmek isteyen hasta ve hasta yakınları, bakımsız yollarla karşı karşıya.

Hastanede aracını park etmek isterken bakımsız yollar nedeniyle aracı zarar gören bir vatandaş ÇORUM HABER Whatsapp ihbar hattına ulaşarak duruma tepki gösterdi.

Hastane otoparkının bakımsız ve yollarının tamir edilmesi gerektiğini belirten vatandaş, “Bugün düşen 4’üncü araç. Birileri bu şehirle ilgilensin artık!” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Hastane bekleme alanlarındaki oturma koltuklarının da bakıma ihtiyacı olduğunu dile getiren vatandaş, bu görüntülerin Çorum’a yakışmadığını savundu.

Editör: HABER MERKEZİ