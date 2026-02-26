Çorum’un tarihi Saat Kulesi’ni merkez alan, Yeni Hamam, Belediye’nin taş binası, Güpür Hamamı, Dar Arasta, Ulucami, Taş Mağaza, Velipaşa Hanı gibi tarihi yapılarla çevrili Hürriyet Meydanı, Çorumluların en az yarım asırlık hayaliydi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu büyük hayali adım adım gerçekleştirdi ve Çorum’a devasa bir meydan kazandırdı. Önceki gün, Velipaşa Hanı’nın önündeki kalan son yapı da yıkılarak tarihi hanın muhteşem görüntüsü meydana çıkarılmış oldu.