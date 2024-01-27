Maaş zamlarının açıklanmasıyla birlikte zam fırsatçıları da harekete geçti. 1 gecede 700 ürüne zam yapan zincir marketlerde zamlar resmen yağmur gibi yağdı. Zam şampiyonu ise süt ürünleri oldu. En çok artıştan kahvaltılıklar etkilendi. Peynirden, yoğurda hepsinin fiyatı katlandı.

700 ÜRÜNDE ETİKET DEĞİŞTİ

Çarşıda pazarda işler iyice değişti. Marketlerde etiketler neredeyse döviz panosuna döndü. Gelen zamlara etiketler dayanmazken, rakamlar yerinde durmuyor. Market çalışanları fiyat güncelleme mesaisine kaldı.

ZAM ÜSTÜNE ZAM YAPILDI

Yumurta, peynir, yağ gibi temel gıda ürünlerinin neredeyse hepsinin fiyatı değişti. Marketler etiket değişikliğine giderken olan yine vatandaşın bütçesine oldu. Markete giden her vatandaş fiyatların yerinde durmadığını anlıyor. Ancak ellerinden bir şey gelmiyor

KAHVALTILIKLAR ALDI BAŞINI GİTTİ

Raflarda bu kez en çok zamlanan ürünler tereyağı, peynir süt oldu. Yumurta fiyatları da yerinde durmadı. Dün 54 liraya satılan bir ürün bugün 74 lira oldu.

Çiğ sütteki artışın ardından fiyatlar adeta uçuşa geçti. 150 liraya satılan bir yoğurt 220 lira oldu. Bir gecede neredeyse 70 lira zamlandı.

TEREYAĞA TEK SEFERDE 60 LİRA ZAM GELDİ

950 gramlık bir tereyağ 3 gün önce alsaydınız 352 lira 50 kuruştu. Ancak bugünkü fiyatı 418 lira oldu. Yani tek seferde 60 lira zam geldi.

BEYAZ PEYNİR VE KAŞARDA FİYAT KATLANDI

Bir beyaz peynirin fiyatı ise 159 lira 50 kuruştan 190 liraya yükseldi. Yani 30 lira zamlandı. 1 kiloluk kaşar peynirin eski fiyatı 120 liraydı. O da artık 160 lira oldu. Yani tek seferde 40 lira arttı.

DAMACANA SU FİYATLARI DA ARTTI

Damacana suda da durum değişmedi. 19 litrelik bir suyun fiyatı 70 liradan 100 liraya çıktı.