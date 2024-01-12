Çorum'da, iki çocuk annesi Nejla Demirel (51), KOSGEB ve mikrokrediyle kurduğu çeyiz atölyesinde sandıktan çıkan dantelleri, kanaviçeleri ilmek ilmek işliyor.

Nejla Demirel, 21 yıl önce eşinden ayrıldığında 2 çocuğuyla hayata tutunmaya çalıştığını belirterek, “Çocuklarımla baba evine gittim. Babam emekliydi benim de çalışmam gerekiyordu. İlk zamanlar bebek baktım, özel bir hastanede çalıştım 2 buçuk sene orada yapamayacağımı anladım sonrasında tekstil fabrikasında çalıştım.”

Dikiş dikmeyi çok sevdiğini ve babasının kendisine dikiş makinesi aldığını anlatan Demirel, “Sonra bu işe başladım ilk başta dikiş konusunda tadilatlar yaptım. İşi bilmiyordum. Sonra dikişlerim beğenilince nevresimle başladığım işte çeyize yöneldim.” dedi.

Nevresim dikerek başladığı iş hayatında mikrokrediyle iş yeri açtığını, bir süre kiraladığı iş yerinde çalıştığını söyleyen Demirel, daha sonra işlerini satın aldığı iki katlı yeni atölyesine taşıdığını belirtti.

İş yerinin üst katını atölye, alt katını da satış bölümü olarak düzenlediğini ifade eden Demirel, bir dikiş makinesi ile başladığı işinde şimdi randevuyla çalıştığını ve önümüzde 1 yıl dolu olduğunu anlattı.

Boşandığı sırada çocuklarının küçük olduğunu şimdi ise oğlunun mühendis, kızının ise tercüman olduğunu vurgulayan Demirel, “İş yerimizin ismini düşünürken bizim bir yuvamız yoktu burası çocuklarımla benim yuvam olsun istedim adını Yuvam Çeyiz koydum. Şimdi oğlum da kızım da evli bir torunum var. Kızım Buket de zaman zaman işlerimde bana yardımcı oluyor. Onları mutlu görmek dünyaya bedel.” ifadesini kullandı.

Atölyesinde yaptığı işleri de anlatan Demirel, şunları söyledi: "Pike, dantel, çeyizlik olarak akla ne geliyorsa hepsini dikiyoruz. Müşterilerin isteği ve siparişleri üzerine üretim yapıyorum. Zaman zaman il dışındaki, yurt dışındaki müşterilerime de ürünlerimi iletiyorum."

BİR TOP NEVRESİMLE BAŞLADI, ŞİMDİ 2 KATLI DÜKKANI, EVİ, ARSASI VAR

İlk işe başladığında bir top nevresimi ve bir dikiş makinesi olduğunu bugün ise mülkü kendisine ait olan 2 katlı atölyesi olduğunu, evini aldığını ve toprak yatırımı yaptığını anlatan Demirel, “Her zaman tasarruf yaptık, bir sofranın etrafında birleştik, lüksten kaçındık. Ben hayallerimin peşinden gittim, işimi büyük bir heyecanla severek yapıyorum, kadınlarımız ya da gençlerimiz de girişimde bulunmaktan korkmasınlar.” diye konuştu.