* "Bardak dolu" ( Optimist )

* "Bardak boş" ( Pesimist )

* "Bardak yok " ( Nihilist)

* "Bardak benim olmalı" ( Emperyalist )

* "Bardaktan seri üretime geçelim" (Kapitalist)

* "Bu bardak ne yenir be" ( Mazohist )

* "Bardağı alın oradan kırarım yoksa"(Sadist)

* "Bi bardak su versene" ( Konformist )

* "Bardağın güzelliğine bak, aynı ben" ( Narsist )

* "Bu bardağı da bulamayanlar var" (Hümanist )

* “Bardağı bize vermezseniz onu bir daha göremezsiniz" (Anarşist)

* "Bardağı yoldaşlarla birlikte kullanalım" (Komünist)

* "Bardağı yıkarken kırmayalım" (Sosyalist)

* "Yarısı dolu yarısı boş bardak ne demek? Kırın gitsin!" (Faşist)

* "Bazen öyle bi bardak düşlüyorum ki" (Ütopist)

* "Kadın bardağı aldı ve narin dudaklarına götürdü (Senarist)

* "Bu bardak sadece benim" (Egoist)

* "Bi kere ince belli bardak ne demek?" (Feminist)

* "Bu bardaktan bir gün öyle çok olacak ki (İdealist)

* "Bardak gibi görünüyor da test edelim bakalım bardak mı?" (Pozitivist)

* "Bu bardağın asıl sahibi kimse fikrimi ona söylerim" (Despotist)

* "Bardak yenmez ağızı kesilir, insan eti mi bu? (Kanibalist)

* "Bardağın metal olanını yeğlerim bu hemen kırılır" (Militarist)

* "Bardakları asıl yüz yıl sonra gör bak nasıl olacak" (Fütürist)

* "Bardağın çizgileri çok keskin" (Kübist)

* "Bardak güzel de biraz büyük" (Minimalist)

* "Bardak kesin bizim imalatımız, kimse böyle yapamaz (Şovenist)

* "Bardağı odanıza yolluyorum efendim" (Resepsiyonist )

* "Bardağın altında karşıt renkten bir örtü koyamadınız mı?" (Stilist)

* "Kolay bir obje; rahat çizilir" (Karikatürist)

* "Bardağın orada duruyor olması asla bir tesadüf değil; döngü gereği" (Determinist)

* "Bardağın şekli güzel; bir fotosunu çekeyim lazım olur" (Oportunist)

* "Alelade bardak işte" (Sürrealist)

* "Bardak camdır, cam da kum ve burada hayat gizli" (Panteist)

* Nası diyo siz, su istiyo ben… (Turist)

* Bu bardak da neci? Niye kristal değil (Assolist)

* Hemen atlamayın üstüne; bardak olmayabilir o (Sofist)

* Altı üstü yarısı dolu bi bardak işte amma da uzattınız (Realist)

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Hep “ciddi” yazılar yazacak değiliz ya; bugün de böyle…