* "Bardak dolu" ( Optimist )
* "Bardak boş" ( Pesimist )
* "Bardak yok " ( Nihilist)
* "Bardak benim olmalı" ( Emperyalist )
* "Bardaktan seri üretime geçelim" (Kapitalist)
* "Bu bardak ne yenir be" ( Mazohist )
* "Bardağı alın oradan kırarım yoksa"(Sadist)
* "Bi bardak su versene" ( Konformist )
* "Bardağın güzelliğine bak, aynı ben" ( Narsist )
* "Bu bardağı da bulamayanlar var" (Hümanist )
* “Bardağı bize vermezseniz onu bir daha göremezsiniz" (Anarşist)
* "Bardağı yoldaşlarla birlikte kullanalım" (Komünist)
* "Bardağı yıkarken kırmayalım" (Sosyalist)
* "Yarısı dolu yarısı boş bardak ne demek? Kırın gitsin!" (Faşist)
* "Bazen öyle bi bardak düşlüyorum ki" (Ütopist)
* "Kadın bardağı aldı ve narin dudaklarına götürdü (Senarist)
* "Bu bardak sadece benim" (Egoist)
* "Bi kere ince belli bardak ne demek?" (Feminist)
* "Bu bardaktan bir gün öyle çok olacak ki (İdealist)
* "Bardak gibi görünüyor da test edelim bakalım bardak mı?" (Pozitivist)
* "Bu bardağın asıl sahibi kimse fikrimi ona söylerim" (Despotist)
* "Bardak yenmez ağızı kesilir, insan eti mi bu? (Kanibalist)
* "Bardağın metal olanını yeğlerim bu hemen kırılır" (Militarist)
* "Bardakları asıl yüz yıl sonra gör bak nasıl olacak" (Fütürist)
* "Bardağın çizgileri çok keskin" (Kübist)
* "Bardak güzel de biraz büyük" (Minimalist)
* "Bardak kesin bizim imalatımız, kimse böyle yapamaz (Şovenist)
* "Bardağı odanıza yolluyorum efendim" (Resepsiyonist )
* "Bardağın altında karşıt renkten bir örtü koyamadınız mı?" (Stilist)
* "Kolay bir obje; rahat çizilir" (Karikatürist)
* "Bardağın orada duruyor olması asla bir tesadüf değil; döngü gereği" (Determinist)
* "Bardağın şekli güzel; bir fotosunu çekeyim lazım olur" (Oportunist)
* "Alelade bardak işte" (Sürrealist)
* "Bardak camdır, cam da kum ve burada hayat gizli" (Panteist)
* Nası diyo siz, su istiyo ben… (Turist)
* Bu bardak da neci? Niye kristal değil (Assolist)
* Hemen atlamayın üstüne; bardak olmayabilir o (Sofist)
* Altı üstü yarısı dolu bi bardak işte amma da uzattınız (Realist)
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Hep “ciddi” yazılar yazacak değiliz ya; bugün de böyle…