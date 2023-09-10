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Dualarla açılan Bi’Mezze’nin açılış kurdelesini davetliler birlikte kesti.

Karakeçili Mahallesi Albayrak 5. Sokak numara 2 (Beyaz Otel yanı) adresinde hizmete giren Bi’Mezze 30 çeşit mezesi, Arnavut Ciğeri, tost çeşitleri ve içecek çeşitleri Çorum halkının damak tadına hitap etmeyi hedefliyor.

Yaptıkları mezelerin tamamen doğal ürünlerden yapıldığını, ev yapımı ürünler olduğunu belirten işletme sahibi Gülşen Cadır, “Mezelerimizin lezzetine güveniyoruz. Çünkü mezelerimiz tamamen organik ve ev yapımı ürünler. Yaprak sarma, haydari, şakşuka, lahana sarma, humus, rus salatası, kısır, mücver, atom, karidesli mantı, barbunya, enginar, ezme, yoğurtlu semiz otu gibi 30’a yakın meze çeşidimiz var. Ayrıca Arnavut ciğeri, tost çeşitlerimiz ve içecek çeşitlerimiz ile Çorum halkının hizmetindeyiz. Ev ve iş yerlerine paket hizmetimiz de vardır. Tüm Çorumluları bekliyoruz” dedi.