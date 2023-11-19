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Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, Starbucks’ı protesto ederek Yahudi sermayesini ve İsrail’i bitirmenin mümkün olamayacağını belirterek, bilimsel eğitimin ve ekonomik gücün önemine dikkat çekti.

Bedii Onan, yazılı açıklamasında şu değerlendirmeleri yaptı:

“Hacca uçakla gitseniz bilet parasının %9’unu IATA’ya ödemeden gidemezsiniz. Çünkü serbest hava bölgesinde uçabilmek için uçağın IATA üyesi olması gerekiyor.

Gemiyle gidelim derseniz bu sefer % 9’unu Loyd firmasına ödeyeceksiniz.

Türkiye’den başka bir ülkeye para gönderelim deseniz, bir banka araya girecek, %1’ini komisyon olarak alacak. Bilin bakalım o banka, IATA, Loyd firmaları kime ait?

Kullandığınız arabadan, cep telefonuna, izlediğiniz televizyondan, meyve ve sebzenin tohumuna kadar ithal mal kullanırken kimseyi boykot edemezsiniz…

Peki ne yapacağız?

Bilimsel aklı mantığı rehber edinen, temel alan bir eğitim sistemi kuracağız.

Eğitimde niceliği değil niteliği, kaliteyi arttıracağız.

Sonra bütün sektörlerde ve alanlarda tam anlamıyla milli üretimi, araştırma-geliştirme çalışmalarını destekleyip teşvik edeceğiz.

İthalata yüksek vergiler koyacağız, dışarıdan mal almayacağız.

Tarım, hayvancılık, sanayi ve silah sektörünü öncelikli alanlar ilan ederek milli üretim için milletimizi bu sektörlere yönelteceğiz.

Bunları yaptığımız takdirde 20 sene sonra ülkemiz en büyük 20 ekonomi değil en büyük 10 ekonomi arasında olacaktır ve yaptıklarımızın, yapacaklarımızın dünyada etkisi, karşılığı ortaya çıkacaktır.

Bunun dışındaki her şey hayal ve söylemden öteye gidemez.”