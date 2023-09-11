Ham demiri yoğurduğun elinle

Öz Türkçeyi konuştuğun dilinle

Uygarlığa giden müspet bilimle

Daha ileriye meslek lisesi

Bilimin tekniğin gürleyen sesi

***

Metal, motor, torna hep bir arada

Yapıyı da unutmayın orada

Daha çok bölüm var elbet sırada

Daha ileriye meslek lisesi

Bilimin tekniğin gürleyen sesi

***

Elektronikte yarış etmeli

Bilim teknik davasını gütmeli

Ayı geçip yıldızlara gitmeli

Daha ileriye meslek lisesi

Bilimin tekniğin gürleyen sesi

***

Elektrik enerjinin temeli

Uygarlıktır insanlığın emeli

Çalış çırpın /aksın fen bilim/ seli

Daha ileriye meslek lisesi

Bilimin tekniğin gürleyen sesi

***

Tarih edebiyat fen bilim dalı

Hepsinden de nasibini almalı

Çağdaşlıkta neden geri kalmalı

Daha ileriye meslek lisesi

Bilimin tekniğin gürleyen sesi

***

Bilgi çağlarını aşana kadar

Kabına sığmayıp taşana kadar

Teknikte en önde koşana kadar

Daha ileriye meslek lisesi

Bilimin tekniğin gürleyen sesi

***

Bilimde, teknikte meslek dalında

Türk gençliği Kemal’izmin yolunda

Aydınlığın meşalesi elinde

Daha ileriye meslek lisesi

Bilimin tekniğin gürleyen sesi

***

Türkiye gençliği durur sözünde

Mustafa Kemal’in çağdaş izinde

Uygarlık asillik onun özünde

Daha ileriye meslek lisesi

Bilimin tekniğin gürleyen sesi

***

Aydınlı’yı isterseniz dinleyin

Uğraşırsan elbet ben de senleyim

Çalışana başarılar dileyim

Daha ileriye meslek lisesi

Bilimin tekniğin gürleyen sesi

***

Yeni açılan öğretim yılında Endüstri Meslek Liselerinde okuyan tüm öğrencilerimize başarı dileklerimle.