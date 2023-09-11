Ham demiri yoğurduğun elinle

Öz Türkçeyi konuştuğun dilinle

Uygarlığa giden müspet bilimle

       Daha ileriye meslek lisesi

       Bilimin tekniğin gürleyen sesi

       ***

Metal, motor, torna hep bir arada

Yapıyı da unutmayın orada

Daha çok bölüm var elbet sırada

       Daha ileriye meslek lisesi

       Bilimin tekniğin gürleyen sesi

       ***

Elektronikte yarış etmeli

Bilim teknik davasını gütmeli

Ayı geçip yıldızlara gitmeli

       Daha ileriye meslek lisesi

       Bilimin tekniğin gürleyen sesi

       ***

Elektrik enerjinin temeli

Uygarlıktır insanlığın emeli

Çalış çırpın /aksın fen bilim/ seli

       Daha ileriye meslek lisesi

       Bilimin tekniğin gürleyen sesi

       ***

Tarih edebiyat fen bilim dalı

Hepsinden de nasibini almalı

Çağdaşlıkta neden geri kalmalı

               Daha ileriye meslek lisesi

               Bilimin tekniğin gürleyen sesi

       ***

Bilgi çağlarını aşana kadar

Kabına sığmayıp taşana kadar

Teknikte en önde koşana kadar

       Daha ileriye meslek lisesi

       Bilimin tekniğin gürleyen sesi

       ***

Bilimde, teknikte meslek dalında

Türk gençliği Kemal’izmin yolunda

Aydınlığın meşalesi elinde

       Daha ileriye meslek lisesi

       Bilimin tekniğin gürleyen sesi

       ***

Türkiye gençliği durur sözünde

Mustafa Kemal’in çağdaş izinde

Uygarlık asillik onun özünde

       Daha ileriye meslek lisesi

       Bilimin tekniğin gürleyen sesi

       ***

Aydınlı’yı isterseniz dinleyin

Uğraşırsan elbet ben de senleyim

Çalışana başarılar dileyim

       Daha ileriye meslek lisesi

       Bilimin tekniğin gürleyen sesi

       ***

       Yeni açılan öğretim yılında Endüstri Meslek Liselerinde okuyan tüm öğrencilerimize başarı dileklerimle.