Ham demiri yoğurduğun elinle
Öz Türkçeyi konuştuğun dilinle
Uygarlığa giden müspet bilimle
Daha ileriye meslek lisesi
Bilimin tekniğin gürleyen sesi
***
Metal, motor, torna hep bir arada
Yapıyı da unutmayın orada
Daha çok bölüm var elbet sırada
Daha ileriye meslek lisesi
Bilimin tekniğin gürleyen sesi
***
Elektronikte yarış etmeli
Bilim teknik davasını gütmeli
Ayı geçip yıldızlara gitmeli
Daha ileriye meslek lisesi
Bilimin tekniğin gürleyen sesi
***
Elektrik enerjinin temeli
Uygarlıktır insanlığın emeli
Çalış çırpın /aksın fen bilim/ seli
Daha ileriye meslek lisesi
Bilimin tekniğin gürleyen sesi
***
Tarih edebiyat fen bilim dalı
Hepsinden de nasibini almalı
Çağdaşlıkta neden geri kalmalı
Daha ileriye meslek lisesi
Bilimin tekniğin gürleyen sesi
***
Bilgi çağlarını aşana kadar
Kabına sığmayıp taşana kadar
Teknikte en önde koşana kadar
Daha ileriye meslek lisesi
Bilimin tekniğin gürleyen sesi
***
Bilimde, teknikte meslek dalında
Türk gençliği Kemal’izmin yolunda
Aydınlığın meşalesi elinde
Daha ileriye meslek lisesi
Bilimin tekniğin gürleyen sesi
***
Türkiye gençliği durur sözünde
Mustafa Kemal’in çağdaş izinde
Uygarlık asillik onun özünde
Daha ileriye meslek lisesi
Bilimin tekniğin gürleyen sesi
***
Aydınlı’yı isterseniz dinleyin
Uğraşırsan elbet ben de senleyim
Çalışana başarılar dileyim
Daha ileriye meslek lisesi
Bilimin tekniğin gürleyen sesi
***
Yeni açılan öğretim yılında Endüstri Meslek Liselerinde okuyan tüm öğrencilerimize başarı dileklerimle.