Hârezmî, Farabî, Mimar Sinan, Ali Kuşçu ve Cahit Arf gibi Türk-İslam bilim insanlarını hem öğretici, hem de eğlenceli tiyatral gösterilerle öğrencilere tanıtmayı amaçlayan projeye; müdür yardımcıları Mehmet Anız ve Hakan Gönen, matematik öğretmeni Büşra Dölekbaş, Gülay Hoş, görsel sanatlar öğretmeni Evren Özdemir ve bilişim teknoloji öğretmeni Ceren Kabalak öncülük ediyor.

İlk etapta, matematik, gök bilim, coğrafya ve tarih alanlarında önemli çalışmalara imza atan Harezmî tanıtıldı. Öğrencilerden Cemre Karaağaç Harezmî’yi canlandırırken, Elif Naz Aşkın ve Zeynep Bilican da Harezmî’nin en önemli eserlerini kitap şeklindeki kutularla daha etkileyici kıldılar.

Tüm sınıflarda tiyatral gösterilerle yapılan anlatım öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Harezmî’den sonra, önde gelen Türk-İslam bilim insanlarının aynı şekilde tanıtılacağı belirtildi.