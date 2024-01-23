Çorum Hitit Üniversitesi’nde Bilim ve Teknoloji Festivali düzenleyecek.



Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, beraberinde üniversite yöneticileriyle birlikte Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Çorum Belediyesi’nin de paydaşı olacağı Uluslararası Bilim ve Teknoloji Festivali etkinlikleri ele alındı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbraihm Aşgın, görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Hitit Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve beraberindeki heyeti Belediyemizde misafir ettik. Paydaşlarından bir olduğumuz, Hitit Üniversitemiz tarafından 8-9 Mart tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Bilim ve Teknoloji Festivali için değerlendirmelerde bulunduğumuz Rektör Hocamız ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum.”

(Haber Merkezi)