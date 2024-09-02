Çorum’un tanınmış simalarından, Dünya Çorumlular Konfederasyonu Çorum İl Başkanı, Mali Müşavir Bilgin Sucu, Altınkaya Arena Düğün Salonu’nda yapılan görkemli bir düğünle Yeşim Olgun ile hayatını birleştirdi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Dinçer Solmaz ve Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar ile birlikte düğüne katılarak nikâh şahitliği yaptı.

ÇORUM HABER Serpil-Mehmet Olgun ve Döndü-Ahmet Sucu çiftlerini kutlar, Yeşim ile Bilgin’e ömür boyu mutluluklar diler.