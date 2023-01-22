Bu zengin deneyim ve birikimlerinin ardından ortağı, tornacı Arif Usta ile birlikte salça makinası yapmaya karar verdi. Taslaklar üzerinde ciddi bir çalışma yaparak, en kullanışlı ve görsel olarak da en uygun makina tasarımını ortaya çıkardılar.

Ahmet Bilgin, kızı Rabia Bilgin’in sahibi olduğu “Bilgin Salça Makinaları” markası altında, Çorum Sanayi Sitesi 14. Cadde’deki fabrikada salça makinaları üretimini sürdürüyor.

Sektörde, Türkiye’de 4’üncü, Çorum’da tek firma olduklarını belirten Ahmet Bilgin, makinayı tanıtmak için çeşitli fuarlara katıldıklarını, 1-5 Şubat tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek Uluslararası Tarım Fuarı’na da katılarak makinalarını yurt dışına da tanıtmayı amaçladıklarını anlattı.

Ahmet Bilgin, salça makinası hakkında da şu bilgileri verdi: “Makinamız 35 kilogram, rahat taşınabiliyor. Saatte 350 kilo domates çekebiliyor. Posasını ve şırasını ayrı ayrı çıkarıyor, insanlara sadece kaynatmak kalıyor. Bunun yanısıra kapya biber, kuşburnu çekimi de yapıyor.”



İzmir’deki Tarım Fuarı ile birlikte yurt dışına yönelme kararında olduklarını vurgulayan Ahmet Bilgin, “Bir yandan Çorum’u tanıtmak, diğer yandan da sektörümüzde hızlı ve dengeli şekilde büyümek istiyoruz” dedi.

(Uğur GÖRKEM)

