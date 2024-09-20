Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç ile biraraya gelerek ilimizin turizm potansiyelini artıracak yeni projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretle ilgili paylaşımda bulunan Alper Bilan, “Anadolu Medeniyetleri Müzesi İle yeni projeler yapmaya devam ediyoruz. Çorum'un turizm sektöründeki makus talihini değiştirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Yusuf Kıraç beyefendi Anadolu Medeniyetleri Müzesinin 100.Yılı adlı eseri vakfımıza hediye ettiler. Destekleri ve ilgi alakalarına kentimiz vakfımız ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Editör: Haber Merkezi