Nedim Engin, daha önce, Isparta, Antalya ve Burdur’un bağlı olduğu Basın İlan Kurumu Antalya Şube Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Nedim Engin, 10 yıl görev yaptığı Antalya’dan ayrılırken, bu illerin valilerine, belediye başkanlarına, ilçe kaymakamlarına, kurum müdürlerine ve mesai arkadaşlarına, uyum içinde çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ifade etti.

Nedim Engin'den boşalan Antalya Şube Müdürlüğü’ne de Manisa Şube Müdürü İdris Cirit atandı.

BİK Samsun Şubesi, önceki Amasya, Sinop ve Tokat illerinin yanı sıra, yeni bağlanan Çorum, Ordu ve Yozgat illerine de hizmet vermeye başlamış bulunuyor.