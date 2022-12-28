Alınan bilgiye göre A.K., H.K. ve B.K., Ulumezar önünde karşılaştıkları ve önceden husumetli oldukları S.K.’yı darp ettiler.

S.K.’nın darp edildiğini yakınlarına haber vermesi üzerine iki grup Çepni Mahallesi Ömür 1. Sokak’ta tekrar kavga etmeye başladılar.

Olayın ihbarı üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan O.K, M.K., S.K. ve B.K. ile karşı gruptan A.K., H.K. ve B.K., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

(Tugay GÖKTÜRK)

