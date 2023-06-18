Bayram B. ile Arif K. arasında servis aracını kirlettiği gerekçesi çıkan tartışma mesai bitiminde Mimar Sinan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde tekrar başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram B., yanında bulunan bıçakla Arif K.’yı yaraladı.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Arif K., hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Olay sonrası Bayram B., suç aleti bıçakla birlikte polis ekiplerine teslim oldu.