Bayrama hazırlık yapan vatandaşlar, körelen bıçaklarını bileterek kesim işlemlerini kolaylaştırmak istiyor. Bazıları bayram için yeni bıçak alırken, bazıları da eski bıçaklarını biletmeyi tercih ediyor. Bıçak bileme ustaları vatandaşların Kurban Bayramında kesim ve diğer işler için kullanacakları bıçakları yetiştirmek için yoğun mesailerine başladı.

Sungurlu’da bıçak ustası Ergülü Ulutaş, “Kurbanı keseceklerin bıçağın keskin olması ve kurbanlığa eziyet vermemesi lazım. Bayramın gelmesiyle her türlü bıçağın bilemesinde yoğunluğumuz başladı. Sadece kurban bıçakları değil, terzi makasını, kasap et kıyma bıçağını, berberler makaslarını bilememiz için bize getiriyor. Bileme alanımız geniş olduğu için her türlü bileme var. Bütün esnaf burada. Vatandaşlar da kurban kestiği için burada. Bu bayram daha yoğun geçer” dedi.

Ulutaş, bayram öncesinde vatandaşlara ve esnafa tavsiyelerde bulunarak, “Esnaf ve vatandaşlar son güne kalmasın. Son günlerde çok yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar erken gelsin, hem biz onlara karşı mahcup olmayalım, hem de onlar mağdur olmasın” şeklinde konuştu.

İskilipli bıçak ustası İsmail Şahin ise vatandaşın son güne kalmamasını ve işi bilen ustalara bıçakların bileyletilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.