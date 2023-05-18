Alınan bilgiye göre Ulukavak Mahallesi Pazartesi Pazarı içerisinde bir çay salonu önünde Mert P. ile Emirhan O. ve Ahmet O. arasında bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçak ve sandalyelerle bir birlerine saldıran taraflardan Ahmet O. ve Emirhan O. bıçakla hafif yaralanırken Mert P. ise kafasına sandalye vurulması sonucu yaralandı.

Olayın ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay sonrası gözaltına alınan Mert P., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.