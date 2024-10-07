Turgay Keser’in işletmecisi olduğu Beyoğlu Kebap, menüsüne eklediği “sınırsız kanat” kampanyasıyla, Çorumluları bir yenilikle tanıştırıyor. Beyoğlu Kebap’ın müşterileri, bu kampanyayla sınırsız kanat yeme imkânına kavuştu.

Kanat yanında, ezme, bulgur pilavı, lavaş, domates söğüş, soğan söğüş, turşu, haydari de ikram ediliyor. Üstelik bu sınırsız ikramlar, uygun fiyatın içinde gerçekleşiyor.

Zengin ızgara çeşitlerinin yanı sıra çorba çeşitleri ve serpme kahvaltıyla da Çorumluların damak zevkine hitap eden Beyoğlu Kebap, 100 kişilik salonunu, nişan, kına gibi organizasyonlara, her türlü toplu yemeklere de açıyor.