Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Gökmeşe, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Çubuk, bölüm öğretim üyeleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşma yapan Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr Osman Çubuk, diyetisyenlik mesleğinin toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için 1. basamak sağlık hizmetlerinden itibaren son derece önemli bir meslek olduğunun altını çizdi.



Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Gökmeşe de fakülte olarak öncelikli hedeflerinin sağlık alanında başarılı fakültelerden biri olabilmek ve üstün nitelikli sağlık ekibi yetiştirmek olduğunu belirterek, “Beslenme ve Diyetetik Bölümümüz mesleği için gerekli ilke, kavram, bilgi ve becerilerle donanmış, üstün nitelikli profesyonel diyetisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Alacağınız beslenme bilimleri eğitimleri, yaşam boyunca sahip olacağınız diyetisyenlik mesleğiniz ile insan ve toplum sağlığına katkınızın çok büyük olacağını düşünüyorum” dedi.

Prof. Dr. Ebru Gökmeşe, öğrencilerden beklentilerinin ise mesleğin etik değerlerine sahip çıkmaları ve her durumda insani değerleri gözeterek, mesleki bilgi ve becerileri ile her ortamda özgüvenli bir duruş sergilemeyi beklediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Diyetisyen Elif Ak Tomuk, “Belediyede Diyetisyen Olmak”, Diyetisyen Gözde Çevik “Onkoloji Diyetisyeni Olmak”, Uzman Diyetisyen Fatma Öznur Afacan “Psikodiyet Diyetisyenliği”, “Kurumsal Firma Diyetisyenliği” konu başlıkları altında katılımcılara sunum yaptılar.



Beslenme ve Diyetetik Kulübü Başkanı Ahmet Serhat Afşar da programda ikram sponsoru olan Senfony Cafe’ye, Hışıroğlu Kuruyemiş’e ve Sagafresh’e teşekkür etti.