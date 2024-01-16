Ayduğan, “Betona değil, insana yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Gençlerimize, kadınlarımıza istihdam alanları oluşturmak, onların yararlanacağı spor merkezleri, sosyal, kültürel faaliyetlerin yapılabileceği salonlar yapmak için mücadele edeceğiz” dedi.

SEÇİM ÇALIŞMALARINI EĞİTİM

PROGRAMLARI İLE SÜRDÜRÜYOR

İYİ Parti Alaca Belediye Başkan Adayı Emel Ayduğan, kurum, kuruluş ve esnaf ziyaretlerinin yanı sıra ilçe halkının katılımıyla eğitim programları düzenleyerek çalışmalarına devam ediyor.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Belediye Başkanlığı seçimlerine hazırlık çalışmalarını eğitim faaliyetleri ile pekiştiren Ayduğan, 14 Ocak Pazar günü kadınlara yönelik bir program organize etti.

KADINLARA YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI

Çocuk Gelişimi Uzmanı Menekşe Fakı, çocuk gelişimi ve bağımlılık hakkında bilgi verirken, Avukat Gamze Zorba ise “Anayasal haklarımız” konulu sunum yaptı.



Fakı ve Zorba’nın konuşmaları ilgi ile takip edilirken, eğitim programına ilgi ve katılım yüksek düzeye oldu.

KADIN VE GENÇLER İÇİN İSTİHDAM

ALANLARI OLUŞTURULMALI

Program sonunda bir açıklama yapan Belediye Başkan Adayı Emel Ayduğan, sadece betona değil, insana, geleceğe yatırım yapılması gerektiğinin altını çizerek, belediye başkanı seçilmesi halinde özellikle kadınlar ve gençler için sportif, kültürel, sosyal alanların hizmete sunulması, istihdam olanaklarının artırılması, üretim sahaları oluşturulması için girişimlerde bulunacağını ve bu doğrultuda çalışmalar yapacağını söyledi.

Ayduğan, “Liderimiz Sayın Meral Akşener’in önderliğinde bizler memleketimiz için mücadelemize büyük bir cesurlukla devam edeceğiz. Çocuklarımız ve torunlarımıza iyi bir gelecek inşa etmek bizim boynumuzun borcudur. Bu sebepten dolayıdır ki yolumuz da net, hedefimiz de net” dedi.