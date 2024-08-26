Ebru & Burhan Erdem çiftinin kızları Beste ile Büyükdivan köyü eski Muhtarı Necdet Baş ve Hatem Baş çiftinin oğulları Seçkin ile hayatını birleştirdi.

Yıldız Park Düğün Salonları’nda yapılan düğüne CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül, ÇESOB Başkanı Recep Gür, CHP yöneticileri, Erdem ve Baş Ailelerinin eş ve dostları ile çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftlerin nikah şahitliklerini Milletvekili Tahtasız, CHP'li Belediye Başkanları Veli Aylar, Mustafa Cebeci, Şenol Öncül ve ÇESOB Başkanı Recep Gür'ün yaptığı düğün töreni hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Editör: SELDA FINDIK