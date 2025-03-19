Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor maçıyla ilgili olarak Şanlıurfaspor’u “çirkin ve kötü tezahürat” ile “saha olayları” nedeniyle, Esenler Erokspor’u ise “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle, Şanlıurfaspor Başkanı Mehmet Giray Küçük’ü ise “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları” nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk etti. Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor maçındaki “saha olayları” ile “çirkin ve kötü tezahürat”, Ankaragücü, Iğdır FK maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat”, Ümraniyespor, Boluspor maçındaki “talimatlara aykırı hareket” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Ümraniyespor teknik direktörü Bülent Bölükbaşı “tehdidi” nedeniyle tedbirli olarak, Bandırmaspor görevlisi İsak Kargı (sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle tedbirli olarak, Bandırmasporlu futbolcu Atınç Nukan, Adanaspor maçındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle tedbirli olarak, İstanbulspor antrenörü Ömer Ateş, Gençlerbirliği maçındaki “hakareti” nedeniyle tedbirli olarak, Fatih Karagümrük idarecisi Umut Köse de Kocaelispor maçındaki “hakareti” nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiler.