Bir süredir karaciğere bağlı siroz hastalığı nedeni ile tedavi gören Kemal Uyar (70) yaklaşık 1 hafta önce ağrılarının artması üzerine Şehit Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Dün akşam saatlerinde fenalaşan Kemal Uyar hayata gözlerini yumdu.
Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Abdibey Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: RIFAT KARA