Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Benzinin litre fiyatına 28 Şubat Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere zam gelmesi bekleniyor. Peki bugün akaryakıt fiyatları ne kadar? Çorum'da akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatlarına indirim yada zam var mı?

İşte Çorum'da 27 Şubat 2026 Cuma günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin 58,78 TL

Motorin 62,03 TL

LPG 29,96