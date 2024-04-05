Zehra Sucu Benli mesajında mübarek Ramazan ayının sonuna geldiğimiz şu günlerde Yüce Allah’ın kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’de ‘Bin aydan daha hayırlı’ diye vasıflandırdığı kutlu bir gece olan Kadir Gecesi’ne erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

“Hz. Muhammed’e (s.a.s.) elçilik görevinin verilişi ile en büyük hidayet rehberi olan Kuran-ı Kerim vahyedilmeye başlandığı Kadir Gecesi’nin insanlık adına taşıdığı önemi ve değeri anlayabilmek için dünyanın İslam önceki durumuna bakmakta fayda vardır” diyerek sözlerini sürdüren DEVA Partisi İl Başkanı Benli, “Şüphesiz ki bu mübarek gece, kalplerin kötülüklerden arındığı, gönüllerin aydınlandığı, manevi huzurun arttığı eşsiz bir imkan ve fırsatı bizlere sunmaktadır. Günümüzde insanlık terör, kaos, savaşlar, husumetler ve kinin hat safhaya ulaştığı gerçeği ile karşı karşıya kalıyor. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in anlaşılması ve daha iyi açıklanarak anlatılması bu nedenlerle daha fazla öneme sahip oluyor. Bu vesile ile Kadir Gecesi kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyamızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için bizlere eşsiz bir imkân ve fırsat sunuyor. İşte Kuran’ın inmeye başladığı Kadir Gecesi olan bu kutlu gecede bu olup bitenlerin muhasebesini yapıp dünyaya açık bir pencereden bakarak, dualarımızla bu kutlu geceyi idrak etmeliyiz. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin İslam Alemi’ne, tüm insanlığa ve Çorumlu hemşehrilerime hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Kadir Gecemiz Mübarek olsun” görüşüne yer verdi.

Editör: Haber Merkezi