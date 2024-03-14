Siyasi partilerin Belediye Başkan adaylarının afişleri, parti görevlileri tarafından şehrin çeşitli noktalarına asılmaya devam ederek, Çorumlulardan adaylarına destek istendiğini dile getiren DEVA Partisi İl Başkanı Benli, bazı siyasi partilerin görevlilerinin hatta yetkililerinin, partizan kişilerin siyaseten rakip olan adayların afiş ve broşürlerini yırtarak çöplere ve derelere atıldığını üzülerek tespit ettiklerini açıkladı.

“SİYASET NEZAKET

DİLİYLE YAPILMALI”

Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum’da da siyasetin nezaket diliyle, ahlaklı, seviyeli, dürüst ve hoşgörü içerisinde nezaket yoluyla yapılması gerektiğini savunduklarını kaydeden DEVA Partisi İl Başkanı Benli, afişlere, broşürlere yapılan saldırıların bir tahammülsüzlük göstergesi olduğunu vurgulayarak böyle saldırıların toplumun gruplaşmasına nefret ve kin tohumlarının insanların arasına ekmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürmek olduğunu söyledi.

“SEÇİMLER BİTTİĞİNDE DE

YÜZ YÜZE BAKILABİLMELİ”

Yüzyıllardır ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde hoşgörü, nezaket yoluyla yaşayan insanların ayrıştırmakla aralarına öfke, kin ve nefret tohumları aşılamakla bir yere varılmayacağını sözlerine ekleyen Zehra Sucu Benli, yerel seçimlere sayılı günler kaldığını, seçimler bittikten sonra insanların düğünlerinde, cenazelerinde, mutlu günlerinde, acı günlerinde, milli ve dini günlerde bir araya gelerek yüz yüze bakacaklarını dile getirdi.

“AFİŞ VE BROŞÜRLERİMİZE

SALDIRILARI KINIYORUZ”

Bu nedenle seçimler için toplumun ayrıştırılmadan, insanları birleştirerek siyasetin dürüstlük ile birleştirici bir dille yapılmasını herkese önerdiklerinin altını çizen Benli, DEVA Partisi’ne ve parti adaylarına karşı yapılan çirkin saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Afiş ve broşürlere yapılan saldırılarla ilgili yetkililerin saldırıyı yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatmasını isteyen Benli, Siyasette nefret kin dili yerine, Türkiye’deki insanların, vatandaşların ekonomik sorunları, geçim dertleri, kira dertleri gibi sorunlarıyla dertlenilmesinin doğru olacağını aktararak, bu sorunlara çözüm için uğraşılmasının hem millete hem siyasi partilere hem de vatandaşlar açısından daha verimli olacağını belirtti.

Editör: Haber Merkezi