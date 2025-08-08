Kentsel dönüşüm sürecine giren vatandaşlar için rezerv konut alanları oluşturarak kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmayı hedefleyen Belediye, iştiraki olan BELTAŞ şirketi bünyesinde kurulan özel birim aracılığıyla rezerv konut projelerini hayata geçirilecek.

Bu kapsamda rezerv konut uygulamasının ilk adımı, Mimar Sinan Mahallesi Atış Alanı bölgesinde atılacak. Belediye’ye ait 30 dönümlük alanda 16 parsel olarak etaplar halinde sosyal konutlar inşa edilecek.

Projenin sürdürülebilirliği ve uygulama gücünün artırılması amacıyla, BELTAŞ’ın 317 milyon TL tutarında ayni sermaye artırımı bugün Belediye Meclisi’nde görüşülecek.

Buna göre Belediye Meclisi bugün saat 14.00’de Halil İbrahim Aşgın yönetiminde toplanacak. Belediye Hizmet Binası’nda yapılacak toplantıda sermaye artırımı dışında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Projesi için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi, Boş kadro iptal ve ihdas işlemleri, konut alanlarında ticaret kullanımı düzenlemesi, 2 adet imar planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonu’na havalesi, Gülabibey Mahallesi 2644 ada 342 nolu parsel için imar planı değişikliği, Çomar Mevkii 153 ada 205 nolu parsel ve çevresi için imar planı değişikliği, İlice Mahallesi 705 ada 2 ve 4910 ada 17 nolu parseller için imar planı değişikliği, Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 14., 16., 20. ve 22. sokaklar arasında kalan parka “Özgür Filistin Parkı” isminin verilmesi ve 2025 yılı ek ücret tarifesi de görüşülecek.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ