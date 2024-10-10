Yaydiğin Köyü civarından gelen bir ihbarı değerlendiren Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2 yavru köpeğin toprakta oluşan yarıktan düşerek mahsur kaldığını tespit etti. Yaklaşık 2 metre derinlikte olduğu tespit edilen yavru köpekleri kurtarmak için kepçe yardımı istendi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı 3 saatlik titiz çalışmanın ardından yavru köpekler mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Ekipler kurtardıkları köpekleri Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürerek tedavilerini yaptırdı. Köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından 2024 yılı içerisinde 213 hayvan kurtarma çalışması yapıldığını bildirildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK