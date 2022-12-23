Çorum Belediyesi Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın bulunduğu her ortamda “Vaatlerimizin yüzde 74’ünü tamamladık” sözlerini eleştiren CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, “Başta trafik olmak üzere hangi soruna neşter vurdunuz? Nazım İmar Planı için bugüne kadar herhangi bir adım attınız mı?” diye sordu.

“NEREDE MEGA PROJELER?”

İktidar partisi milletvekillerinin Çorum’da belediyeyi kaybedeceklerini anlayınca Çorumlu vatandaşlara havaalanı, hızlı tren ve acemi birliği sözü verdiklerini de hatırlatan Ulaş Tokgöz, “Nerede havaalanı, nerede hızlı tren, hani nerede acemi birliği?” diyerek, iktidar partisi yöneticilerine yüklendi.

Başkan Aşgın’ın adaylığı sürecinde Çorum halkına 34 mega proje sözü verdiğini hatırlatan Tokgöz, bu projelerden hiçbirinin mega ibaresini hak etmediğini kaydetti.

Söz verilen projelerden Bilim Üssü Merkezi, Amfi Tiyatro, Kongre ve Kültür Merkezi, Panoramik Müze, Güvenli Sürüş Eğitim Kompleksi ve Yarış Pisti, Kent Müzesi, Aquapark, Seyir Kulesi ve Çocuk Köyü Projesi hala yapılmayı beklediğini savunan Tokgöz, Başkan Aşgın’ın kalan 15 ay gibi kısa sürede de bu projelerini tamamlamasının da mümkün görünmediğini ifade etti.

“VATANDAŞIN GÖZÜNÜ BOYAMAYIN”

Bu sürede Bedesten, Çöplü Restorasyonu ve Güreş Eğitim Merkezi’nin ancak tamamlanabileceğini dile getiren Tokgöz, şunları söyledi: “Sözde Bedesten inşaatı 2022 yılında tamamlanacaktı! Ayrıca yine vaatleri arasında bulunan Güneş Enerjisi Santrali ve Kale Restorasyonuna da yeni başlanıyor. Sanki bugüne kadar Çorum’a çok şey kazandırmış gibi ‘Vaatlerimizin yüzde 74’ünü tamamladık’ diyerek vatandaşların gözünü boyamayın.” Aşgın’ın görev yaptığı 4 yıla yaklaşan bu süreçte esnafın ekmeğine göz diktiğini ve esnafın yapması gereken çay ve yemek sektörüne girdiğini söyleyen Tokgöz, Çorum halkının ilk yerel seçimde özlenen CHP Belediyeciliğine kavuşacağını belirtti. Çorum’un yıllardır devlet yatırımlarından mahrum bırakıldığını aktaran Ulaş Tokgöz, bu açığın belediye yatırımları ile kapatılmasının da mümkün olmadığını sözlerine ekledi.