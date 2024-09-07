Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Pazartesi günü başlayacak olan eğitim-öğretim öncesinde sürücülere uyarılarda bulundu.

9 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2024-2025 eğitim-öğretim yılı öncesinde Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü trafikte yaşanılabilecek sıkıntılara dikkat çekerek sürücülere uyarılarda bulundu. Açıklamada, “2024-2025 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak olup ilimiz merkezde ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimde yaklaşık 80.000 öğrencinin okula başlamasıyla şehir trafiğinde bir yoğunluk oluşacaktır. Bu yoğunluğu en aza indirmek adına tüm araç kullanıcılarının belirtilen hususlara riayet etmesi önemle rica olunur. Muhtelif cadde ve sokaklarda park yasağı olan yerlerde park yapılmaması, parklanmanın serbest olduğu cadde ve sokaklarda ikinci sıra park yapılmaması, trafikte hız kısıtlamalarına riayet edilmesi, özellikle okul bölgelerinde araç ile hız yapılmaması, her ne olursa olsun kavşak içlerine, trafiğin hızlı aktığı yerlerde hatalı park yapılmaması, otobüs duraklarına araç park edilmemesi, okul servis araçlarının okul önlerinde daha önceden belirlenmiş alanlarda park edip servise öğrenci indirip bindirmesi, iş, okul ve benzeri yolculuklarda toplu taşıma araçlarının ve servislerin kullanılması, okul önlerine uzun süreli araç parklanmalarının yapılmaması, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Editör: SELDA FINDIK