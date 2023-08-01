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Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sanayide araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirilen hız kesici kasis uygulaması çalışmalarına başlandığını ifade ederek, “Yeni açtığımız yollarla, yeni asfaltlarla şehrimizin trafiğinin rahatlaması yönünde çalışmalar yapıyoruz.

Asfalt çalışmasının yanı sıra trafiğin rahatlaması, yaya güvenliğinin alınması anlamında da çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sanayi sitemizde de hem yaya hem de araç trafiğinin daha sağlıklı olması, oluşabilecek kazaların önüne geçilmesi adına hız kesici kasisler bulundurmaya özen gösteriyoruz” dedi.

Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Necmettin Uzun da, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere Fen İşleri Müdürlüğü yetkili ve personellerine sanayi esnafı adına teşekkür etti.