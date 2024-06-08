Çorum Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na katılan üniversite adayları ve okul önlerinde bekleyen velilerin heyecanına ortak oldu. Belediye ekipleri sunduğu ikramlarla velilerin yanında oldu. 
Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Belediye, YKS’de de ailelerin yanındaydı. Belediye mobil ikram aracı ile okul önlerinde bekleyen velilere limonata ikram edildi. 
Ayrıca sınavların yapıldığı okulları gezen belediye ekipleri çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen velilere dondurma ikramında bulundu. 

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Editör: HABER MERKEZİ