Çorum Belediyesi, geçen yıl “Kurbanlarımız Çorumlu Kardeşlerimize” sloganıyla başlattığı kurban bağışı kampanyasını bu yıl da hizmete sundu. “Online Kurban Bağışı” başvurusu https://bagis.corum.bel.tr/ web adresi üzerinden yapılacak. Kurban bağışında bulunan vatandaşların kurbanlıkları, Çorum Belediyesi Halk Et Kombinasında kesimi yapılarak, yine Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla da şehirdeki ihtiyaç sahiplerine taze et olarak ulaştırılacak.

KURBAN BAĞIŞ BEDELİ 11.750 TL

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum Belediyesi’nde “Online Kurban Bağışı” uygulamasının bu yıl da devam ederek sistemin açıldığını duyurdu. Bu yıl kurban bağış bedelinin 11 bin 750 TL olarak belirlendiğini açıklayan Çöplü, “Kurbanlarımız Çorumlu Kardeşlerimize sloganıyla ilkini geçtiğimiz yıl yaptığımız kampanyamız kapsamında bağışlanan kurbanlar taze et olarak belediyemizin sistemine kayıtlı olan Çorum’daki ihtiyaç sahibi 350 ailemizin sofrasında yerini aldı. Bu hayır işine bizleri vesile kılarak, kampanyamıza katılıp kurban bağışında bulunan tüm hemşehrilerimize de katılımlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Hemşehrilerimiz dilerlerse vekâleten kesilmesini istediği kurban bağışlarını, https://bagis.corum.bel.tr/ web adresi başvuruda bulunarak bu hayra bu yıl da ortak olabilirler. Sisteme girdiklerinde kurban bağış âdetini, kendi belirledikleri sayıda seçerek, birden fazla kurban bağışında da bulunabilirler. Rabbim yapmış olduğunuz ve yapacağınız tüm hayırları kabul eylesin. Kurban Bayramınız şimdiden mübarek olsun.” dedi.

Vatandaşların online olarak https://bagis.corum.bel.tr/ web adresi üzerinden kurban bağışlarını yapabileceklerini açıklayan Çöplü, bağışlanan kurbanların bayramın üçüncü günü Çorum Belediyesi Halk Et Kombinası’nda kesileceğini belirtti. Çöplü, kesilen bağış kurbanlıklarının yine aynı gün paylanarak Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla da belediyenin sistemine kayıtlı şehirdeki ihtiyaç sahibi ailelere, geçen yıl olduğu gibi taze et olarak ulaştırılacağını söyledi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR