Çorum Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Aşçılar ve Lokantacılar Odası arasında imzalanan protokol kapsamında kentte lokanta ve restoranlarda görev yapan 320 personele verilecek heimlich eğitimine başlandı. Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, protokolün imzalanmasının ardından bugün itibariyle eğitimlere başladıklarını açıkladı.



Heimlich manevrasının hayati bir konu olduğuna dikkat çeken Göyhan, “Heimlich manevrası, nefes borusuna cisim kaçması ve boğulma gibi bir durumda tıkanan hava yolunu açmak için yapılan ilk yardım yöntemidir. Hayati önem taşıyan bu projeye destek veren başta Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Arif Pirgil ve Aşçılar ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak’a teşekkür ediyorum.” dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü ilk yardım ekiplerince verilen eğitimlerde, lokanta çalışanlarına teorik ve uygulamalı olarak bilgi verildi.