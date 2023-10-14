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Sıfır atık hedefi doğrultusunda okullarda eğitim çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi, 14 Ekim Elektronik Atık Günü nedeniyle çevre saati etkinliği gerçekleştirdi.



Prof.Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin korunmasını sağlamak için atık oluşumunun önlenmesi, azaltılması, türlerine göre kaynağında ayrıştırılması, yeniden kullanılması ve geri kazanımı konularında bilgiler verildi.

Etkinlikte ayrıca, Prof.Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu tarafından toplanan elektronik atıklar Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Etkinlikte atıkların geri dönüşüm konusunda bilinçlenen öğrenciler, çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarından dolayı Çorum Belediyesi’ne teşekkür ettiler.