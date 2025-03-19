21 Mart Cuma akşamı saat 21.00’de Bedesten yanında bulunan Çorumpark içerisinde gerçekleştirilecek konserde sanatçı Aykut Kuşkaya sahne alacak. 22 Mart Cumartesi akşamı ise sanatçı ve akademisyenler Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ile Doç. Dr. Mustafa Demirci, ilahiler ve tasavvuf musikisinden eserler seslendirecekler.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Ramazan, manevi olarak güçlenme ve birlikteliğimizi pekiştirme zamanıdır. Biz de Çorum Belediyesi olarak ‘Ramazan Akşamları’ etkinliklerimizle, Ramazan’ın manevi ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu eşsiz atmosferi yaşamak için 21-22 Mart akşamı saat 21.00’de Bedesten yanı Çorumpark içerisinde gerçekleştirilecek olan Ramazan Akşamları etkinliklerimize bekliyoruz” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ