Tahmini Okuma Süresi: dakika

Belediye çağrı merkezinde görev yapan toplam 15 kişi, 5 hafta boyunca toplamda 30 saatlik bir kursa katılarak diksiyon ve beden dili konusunda eğitim alıyor. Diksiyon eğitmeni Meltem Çınar tarafından verilen kurslar, diyafram nefesi çalışmaları, sesin kontrollü kullanımı, boğumlama çalışmaları, ulama, tonlama, vurgu ve beden dili konularını kapsıyor.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, bu eğitimlerin belediyenin halkla ilişkiler çalışmalarında önemli bir rol oynayacağını ifade ederek, “İyi bir iletişim becerisi, belediyenin vatandaşlarla daha etkili bir şekilde etkileşime girmesini ve hizmetlerini daha iyi bir şekilde sunmasını sağlayacaktır. Bu tür eğitimler, çalışanların yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olacağı gibi halka iletişimizi de güçlendirecektir. Personelimize yönelik eğitimlerimizle her alanda hizmet kalitemizi daha yukarılara çıkarmaya devam ediyoruz.” dedi.