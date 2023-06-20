Çorum Belediyesi, Buhara Kültür Merkezi'nde çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinliklere katılan babalar, çocuklarıyla birlikte unutulmaz bir gün geçirdi. Babalar Günü'ne özel etkinliklerde bir araya gelen babalar, keyifli bir gün geçirdi. Katılımın ücretsiz olduğu programda, bowling, masa tenisi ve buz pateni gibi spor etkinlikleri yer aldı. Etkinliklere Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı. Babalar günün kutlayan Başkan Aşgın vatandaşlarla sohbet edip etkinliklere katıldı.

BAŞKAN AŞGIN’IN ÖZEL KONUĞU

Babalar günü etkinliğinin bir de özel konuğu vardı. Başkan Aşgın’ın “Babalar günü etkinliğine davet” paylaşımına yorum yazan Eray Tunç isimli genç, babasının yurt dışında olduğunu belirterek üzüntüsünü ifade etmişti. Sosyal medya üzerinden yoruma cevap veren Başkan Aşgın, “Yarın aynı takımdayız o zaman” diyerek Eray Tunç’u etkinliğe davet etti.

Buhara Kültür Merkezi’ndeki etkinliklere katılan Eray Tunç, Başkan Aşgın ile birlikte bowling oynadı.

SOSYAL TESİSLERDE PASTA SÜRPRİZİ

Çorum Belediyesi ayrıca, babalar gününde sosyal tesislerde bulunan babalara sürpriz yaparak pasta ikram etti.

Babalara, “Babalar Gününüz Kutlu Olsun” yazılı özel hazırlanan servis tabaklarında pasta ikram edildi. Sürpriz karşısında büyük şaşkınlık yaşayan babalar “Başkanımızın bu jesti bizleri çok memnun etti. Bize verdiği değer için kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.