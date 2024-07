Aşgın, Beltaş A.Ş. bünyesinde faaliyetini sürdüren halk otobüsü şoförleri ile istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Çorum’da daha önceden özel sektör tarafından işletilen ve satın alınarak kamulaştırılan toplu ulaşım hizmetinde kısa sürede önemli yeniliklere ve iyileştirmelere imza attıklarını ifade eden Aşgın, her geçen gün hizmet kalitesini artırdıklarını ve sorunları tek tek çözdüklerini belirtti.

Yeni alınan otobüslerle araç filosunu güçlendirdikleri, halkın şikâyetlerine konu olan alanlarda bir bir iyileştirmeler yaptıklarını dile getiren Aşgın, hem hizmet kalitesi bakımında hem de ücret bakımından Türkiye’nin en iyi ve en ucuz toplu ulaşım hizmeti sunan belediyelerden birisi olduklarına dikkat çekti.

“TÜRKİYE’YE ÖRNEK BİR TOPLU ULAŞIM MODELİ”

Başkan Aşgın “Topu taşımada geldiğimiz nokta bizim için ve şehrimiz için çok önemli. Halkımızın memnuniyet oranı her geçen gün artarak devam ediyor. Türkiye’ye örnek olacak bir toplu ulaşım modeli uyguluyoruz. Günlük 40-45 bin insana toplu taşıma sunan bir alanda mutlaka sorunlar da yaşanabiliyor. Ancak yapılan iyileştirmelerle bu sorunlar her geçen gün azalıyor. Şu anda Türkiye’de en ucuz toplu ulaşım hizmetini sunan belediyeler arasındayız. Biz toplu taşıma hizmetimize kar-zarar anlayışı ile bakmıyoruz. Hedefimiz halkımıza en iyi hizmeti sunmaktır” dedi.



“ESKİ ARAÇLARIN YENİLEMESİNE DEVAM EDİLECEK”

Eski araçların yenilenmesi konusunun da gündemlerinde olduğuna vurgu yapan Aşgın, zamanla yeni araçların hizmete sunulacağını açıkladı. Başkan Aşgın engellilerin toplu taşıma araçlarından daha rahat faydalanabilmeleri, klimalı durak sayısının artırılması, hat ve güzergâhlarla ilgili iyileştirme çalışmaları gibi düzenlemeleri de belediye imkânları ölçüsünde ve ihtiyaca uygun şekilde yapılmaya devam edileceğini ifade etti.

ŞOFÖRLERE MESAJ

Toplu ulaşım hizmetlerinde memnuniyetin artması noktasında en önemli unsurlardan birisini de otobüs şoförleri olduğuna dikkat çeken Aşgın, “Şoförlerimizin kılık ve kıyafeti, insanlara yaklaşımı, güler yüzlü ve tatlı dilli olmaları bizim için çok önemli. Bu konuda da elimizden gelen çabayı göstermeliyiz. Şoförlerimizle, idari kadrolarımızla el ele ve gönül gönüle vererek toplu ulaşımda kaliteyi artırmaya devam edeceğiz. Şehrimizi çok güzel bir toplu ulaşım hizmetine kavuşturacağız” dedi.