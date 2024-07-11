İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Bem-Bir-Sen’in talebi olan oranda sosyal denge sözleşmesini imzaladıklarını söyledi.
Mali koşullar ve belediyenin imkânları doğrultusunda daima çalışanlara en üst düzeyde ödeme yapmanın çabası içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Aşgın, “Bem-Bir-Sen’in talepleri doğrultusunda, bütün imkânlarımızı zorlayarak, mali disiplinimizi de bozmadan, çalışanlarımızı mutlu edecek şekilde en yüksek oranda, SDS’yi imzalamış olduk. Sosyal denge sözleşmemiz memurlarımıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi.
Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Burhan Şahin de, Belediyede çalışan tüm memurları ilgilendiren sosyal denge sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni etti. Şahin “Sözleşmemiz için tüm memurlarımız adına Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz.” dedi.