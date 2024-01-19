31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakının Çorum Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Dr. Halil İbrahim Aşgın, belediye çalışanları tarafından coşkuyla karşılandı. Hak-İş’e bağlı Hizmet İş Sendikası ve Memur-Sen’e bağlı Bem-Bir-Sen tarafından sabah mesai saati öncesinde belediye binası önünde sürpriz bir karşılama töreni düzenlendi. Belediye binası önünde Aşgın’ı meşalelerle karşılayan belediye çalışanları ellerindeki pankartlarla destek mesajları verdi.



“ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZA

ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Kendisini karşılayan belediye çalışanlarına teşekkür eden Aşgın, geçen 5 yıllık sürede olduğu gibi yeni dönemde de gece gündüz demeden, iyi günde kötü günde her zaman Çorum’a hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Aşgın “Tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Eğer 5 yılın sonunda Halil İbrahim Aşgın yeniden besmele çekiyorsa, yeniden hamd cümleleri kuruyorsa bunu asla tek başına başarmadı, asla sadece Halil İbrahim Aşgın bunu yapmadı. Tevazu dedi, samimiyet dedi,

gayret dedi bunu gerçekleştirdi ama sadece 1 kişi ile bu olmadı. Bu bir ekip işi. Yönetici kadrolarımıza ve gerçekten aşkla çalışıyoruz cümlesinin altını dolduran işçimize, memurumuza kalbi şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

“SİYASET ANLAYIŞIMIZ: TEVAZU VE SAMİMİYET”

Siyaset anlayışlarının tevazu ve samimiyet üzerine kurulu olduğunu ifade eden Aşgın “Aşkla çalışanlar önlerine sadece Allah’ın rızasını ve halkın duasını koyarlar. Buradaki samimiyetimizi 5 yıl boyunca hep birlikte ispat ettik. Hep beraber siyasetin bu şekilde de yapılabileceğini gösterdik. Tevazu ve samimiyetle de siyaset olabiliyor. Siyaset alçak gönüllülükle de olabiliyor, yufka yüreklilikle de olabiliyor. Siyaset gönül güzelliğiyle de olabiliyor. Ama yaptıklarımız yeterli değil, daha fazla çalışacağız, daha fazla yorulacağız, daha fazla koşacağız çünkü şehir hizmet bekler. 7’den 70’e herkes bizden hizmet bekler. Benim sizden bir isteğim var, çalışmak çalışmak çalışmak, aşkla çalışmak. Atatürk’ün de dediği gibi ‘Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır.’ Allah’ın izniyle bunu yapıyoruz, yapacağız ve başaracağız.” şeklinde konuştu.