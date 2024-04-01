Belediye Meclisi’nde AK Parti-MHP ittifakından İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Kenan Özüyağlı, Ali Beyaz, Ünsal Yeter, Udeydullah Ahıskalı, Semra Akyüz Özdağ, Selim Güloğlu, Ertuğrul Eren, Emre Daşdemir, Erdoğan Cengiz, Arslan Kaynar, Bilal Selman Özünel, Mustafa Gökgöz, Elvan Zorlu, Ahmet Kurtbaş, Mücahit Keskinel, M. Murat Kılıçlı, Mehmet Bilal Karakaya, Ahmet Yağmur Çırak seçildi.

Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri ise Aslan Kaya, Tuncay Yılmaz, Nazik Bulut, Onur Topkül, Ümit Kuyu, Ozan Gazel,Didem Tokgöz, Doğan Öksüz, Ümit Gökay, Erdem Erol,Ezgi Eşmen Tüfekçi, Müslüm Acar, Sedat Genç, Erkan Özbal, Meftun Karatepe’den oluştu.

Öte yandan Yeniden Refah Partisi ise Belediye Meclisi’nde Sinan Demir ve Serkan Adanır ile temsil edilecek.

Editör: HABER MERKEZİ