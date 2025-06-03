Belediye Meclisi yarın saat 14.00’de toplanarak gündemdeki maddeleri görüşecek.

Gülabibey Mahallesi ile Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde bulunan iki parka isim verilmesi ile başlayacak toplantıda Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile Karakeçili Mahallesi 4262 Ada 4 Parsel üzerine inşa edilen Millet Bahçesi içindeki kütüphanenin tahsisi ele alınacak.

Otopark Yönetmeliği’ne istinaden Tahsis/İrtifak Hakkı Tesisi ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün otobüsler için gelir desteği verilmesi konusunun da ele alınacağı toplantıda İl Özel İdaresi ile ortak hizmet projesi, yurtdışı geçici görevlendirme ile kadro ihdası konularının da görüşüleceği Belediye Meclisi’nde 4 adet imar değişikliği teklifi de görüşülecek.

Editör: NURDAN AKBAŞ